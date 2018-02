Salut vous!De bon matin je me suis remis sur mon dessin (toujours envie d'y apporter quelques trucs mais va falloir que j’arrête sinon il sera de moins en moins épuré...)Alors voici la dernière version:Et ici l'ancienne version histoire que vous voyez la différence:Laquelle préférez-vous? Et avez vous noter les différences?

posted the 02/11/2018 at 11:47 AM by ni2bo2