Salut, dites j’ai un souci au niveau de HDR sur ma Oled LG E7N, quand je regarde des zones clairs, blanches grises j’apercois comme des effets de vagues, comme sur ma précédente TV, sur SOTC notamment, on m’avait dit à l’époque que ça venait de ma TV car là dalle n’etait pas en 10 natif, est-ce que ça vient du jeu ?, c’est normal ? par contre c’est bien plus léger qu'auparavant.



Peut-être que c’est dû au câble HDMI car quand je vais dans les informations de sortie vidéo en mode HDR depuis ma PS4, je vois ce message, Yuv422, Lorsque du contenu hdr 4K s’affiche à 60hz, le format de couleur est Yuv422 ou 420 et non RGB en raison des limites de vitesse de transfert en hdmi 2.0, pourtant le câble HDMI de la Pro l’est non ? (j'en ai un autre plaqué or et même message...



Merci d'avance ( ouais c'est pas poli, je sais )