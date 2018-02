Voici mon Premier Avis sur le jeu Monster Hunter World :Je précise que pour le moment, je n'ai pas essayé de chasser en multi, préférant attendre que les soucis rencontrés sur Xbox One soient solutionnés entièrement.Tout d'abord, rien à redire, graphiquement, c'est juste magnifique. Les cinématiques, qui intègrent notre personnage, sont juste sublimes. Certains environnements sot aussi merveilleux.Le système de navicioles est aussi une très bonne idée, même si je trouve que ça casse surtout le rythme de la chasse et enlève un peu de son intérêt. Le scénario est aussi ultra-basique, à l'image des autres opus de la Saga.Le fait d'afficher les dégâts infligés aux monstres est intéressante également. Après, le reste, ça reste assez classique. Seule la cape ajoute un petit plus, même si c'est assez négligeable.Certains personnages sont assez hideux je trouve, et certains designs de monstres sont limite "dégueulasses", comme celui de l'Odogaron par exemple. La vallée putride dénote je trouve avec l'esprit de la Saga, alors qu'avant, le Plateau de Corail est juste magnifique.Et puis, le gros défaut je trouve, c'est l'impossibilité de refaire les quêtes. Pas très pratique quand tu veux farmer pour faire ton armure ou faire évoluer tes armes. Et le contenu s'annonce assez faible je trouve. Et parlons pas de la difficulté, la marque de fabrique de cette Saga, complètement inexistante je trouve. J’enchaîne le monstre à la pelle.J'en ai peut-être trop attendu de ce titre, que je voyais comme révolutionnaire, alors qu'à mon avis, il ne l'est pas. Le jeu est très bon sur de nombreux points, mais pas sur d'autres je trouve...Source : member15179.html