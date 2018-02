Bonjour à tous!Un petit article pour parler ici de vos applications préférés, celle que vous avez sur votre smartphone, en dehors bien sur des basiques qu'on évitera tel que Facebook, snap etc (que je n'ai pas au passage ^^). ça pourrait permettre de nous faire découvrir des trucs sympa, il y a parfois des jeux pas si connu que ça mais qui sont des vrais tueries, ou dans tout les cas des applications qui pourrait donner envie à d'autres de les télécharger.Le but n'est pas bien sur de juste de les citer mais d'en faire une petite présentation également, si personne n'a encore parlé de l'application en questionAlors pour ma part voici mes applications préférés, toutes gratuites bien que certaines proposent parfois une version payante prenium.: je regarde pas mal de série et cette application me permet de suivre facilement quand sort mes épisodes, ou j'en suis et bien sur lorsque série est en pause, de savoir quand elle reprendra. Bien pratique si vous en suivez beaucoup, je vous la conseilleGratuite mais une version prenium existe.J'ai arrêté de fumer depuis 1 mois et demi et j'ai décidé me remettre plus sérieusement au sport, de prendre soin de moi quoi! Et pour ça, j'utilise énormément les applicationset. Pour la première, l'appli est vraiment bien conçu, elle vous permet de sélectionné le programme d'entrainement idéale selon vos préférences (le nombres d'heure et d'entrainement par semaine que vous voulez faire) et même sans suivre un programme spécifique, vous avez accès à vraiment pas mal d'entrainement, tous classé suivant le groupe musculaire que vous voulez travailler, le type (renfo, endurance, mobilité, yoga, etc...). Pour chaque entrainement vous avez une vidéo ou tout vous est montré et en même temps une voie vous donne des conseils (pour avoir la bonne position par exemple). Vous êtes vraiment accompagné de A-Z. Bref pour une application entièrement gratuite, je tire mon chapeau à Nike pour ça et les remercies beaucoup! Et pour la seconde appli, Nike+runclub, elle me sert pour allez courir (j'ai l'apple watch qui va avec), même si j'avoue préférer faire de la corde à sauter en ce moment, vu que je suis à la montagne c'est pas très pratique pour courir, mais elle me resservira dès que je serai en Andalousie pour ma saison d'été, le terrai sera moins irrégulier, moins glissant et il fera plus chaud x). L'appli vous permet de suivre toute votre progression.Toujours dans le domaine de la santé, j'utilise l'applicationqui me permet de méditer et de me recentrer sur moi même, prendre conscience de beaucoup de chose, de me détendre... Après l'avoir testé gratuitement, j'ai décider de me prendre un abonnement (-4 euros par mois).L'appligratuite mais une version prenium existante (que je n'ai pas), c'est tout simplement une application pour arrêter de fumer, du moins qui permet de voir à un le suivit de votre progression. Cigarette évité, nombre de semaine sans fumer, et surtout argent économisé!! Déjà plus de 500 euros pour ma part, c'est énorme! je suis bien content d'avoir arrêté!Santé toujours, l'applime permet de me rappeler régulièrement de boire de l'eau. Ayant quelques soucis de santé qui m'oblige à boire beaucoup, très important pour moi! Elle est gratuite, version prenium existante(comme beaucoup d'application finalement...), si certaines personnes ont une meilleurs appli à me conseiller, entièrement gratuite, je suis preneur!Ma dernière appli concernant le domaine de la santé est, ça me permet d'avoir un suivis de mon sommeil, mais comme la précédente, fonction de base gratuite mais si on veut plus il faut payer un abonnement. Si vous avez également une à me conseiller, entièrement gratuite, je prends!: l'un de mes sites préférés pour voir de très bonnes critiques sur des films, séries, jeux, musique, BD, tout simplement la version mobile: mon navigateur tout comme mon moteur de recherche sur mon ordi. Mes recherches permettent de faire planter des arbres dans le monde grâce aux publicités lié qui génère des revenus pour Ecosia. Bref ça évite de donner de l'argent à des gens déjà riche, et en plus c'est pour la bonne cause et notre belle planète! Pour moi tout le monde devrait avoir ce moteur de recherche par défaut...: permet de trouver pleins de fond d'écran assez sympa. Pour la version android, vous avez aussi la possibilité de télécharger une tonne de sonnerie, que ce soit pour les appels ou sms. Gratos!En jeux, je joue depuis 2 ans à. Un jeu de stratégie en ligne sur le thème de la BD. Rien de fou, mais j'ai accroché et je ne le lâche plus.Mon coup de coeur:. Jeu musical, avec vraiment de très bonne musique (vous pouvez écouter facilement sur youtube), gameplay sympa, graphisme très jolie, un petit scénario preneur, bref j'ai accroché direct et j'adore!: jeu sur la série, un peu à la zelda, super sympa quand on est fan, et gratuit: jeu de course tout simplement, assez connu, très complet, bon graphisme et bonne maniabilité, ça fait passer le temps ^^Et d'autres appli qui me servent énormément mais que je vais éviter de présenter car tout le monde les connais:...