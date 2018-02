Les figurines de Pearl et Coralie ont été annoncé lors du tournoi Splatoon 2 qui s'est déroule ce matin au Japon et diffusé sur la chaîne YouTube de Nintendo Japan.Nintendo a également annoncé un tout nouveau stage qui ressemble à une arène esport et une nouvelle arme. Nintendo n'a pas encore relayé l'information en occident, on ignore donc encore les noms anglais.