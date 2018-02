En dépassant les 110.000 copies vendues, cette version prend donc l'ascendant sur la version Playstation 4 qui, à l'heure actuelle, dépasse les 108.000 unités vendues.Toujours est-il que Dragon Ball Xenoverse 2 pourrait très bien continuer de surprendre en devenant la version d'un jeu Dragon Ball le plus vendu sur cette génération de consoles. Pour cela, il faudra dépasser le premier Xenoverse sorti sur Playstation 3, et qui pointe actuellement à 118.500 copies vendues environ.[NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco, 09/07/17) – 3,767 (110,217)(source : Media Create

posted the 02/11/2018 at 09:40 AM by nicolasgourry