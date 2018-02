Il y a pas mal d’interrogations sur les développeurs de Metroid Prime 4 ces derniers jours.

En effet, Eurogamer a rédigé un article qui pouvait confirmer que le studio Bandai Namco Singapour s'occupait du jeu (auparavant différentes rumeurs du dark web laissait déjà entendre cette information). Cependant, Eurogamer a mis à jour son article en précisant que le projet basculait petit à petit chez Bandai Namco Japan alors que de son côté, le studio de Singapour se focaliserait progressivement sur un autre projet pour la Switch (on ne sait pas si c'est une nouvelle ip) :



[UPDATE: Since publication I've heard Bandai Namco's Japan studio is also working on the project, with the intention it will now take the lead on its development while Singapore moves to focus on another Switch game]



Affaire à suivre...