Voici une Information autour du jeu Pokémon à paraitre sur Nintendo Switch :Le prochain RPG Pokémon pour Nintendo Switch est actuellement prévu pour 2018 ou plus tard. Une offre d'emplois diffusée par The Pokemon Company International indique qu'il embauche des éditeurs de localisation sur une base contractuelle de 6 mois. Les éditeurs de localisation sont chargés de localiser toutes les facettes éditoriales des jeux vidéo et d'autres tâches annexes tels que les guides de stratégie de jeux vidéo et les sites Web. Le poste devrait commencer entre avril et juin 2018. Pour rappel, les travaux de traduction ont débuté pour les jeux Pokémon Sun/Moon au début du mois de janvier pour une sortie en fin d'année. Il y a de fortes chances que la localisation du jeu Pokemon Switch soit déjà en cours et qu'il puisse sortir avant la fin de 2018 plutôt qu'en 2019...Source : https://nintendosoup.com/rumor-pokemon-switch-localization-currently-underway/