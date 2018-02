Voici une Information concernant la version Nintendo Switch du jeu Dragon Ball Xenoverse 2 :Au Japon, la version Nintendo Switch vient de dépasser les ventes de la version Ps4. En effet, malgré un parc moindre et une sortie tardive, plus d'un an après, Bandai Namco a écoulé 110 217 exemplaires du jeu sur Nintendo Switch, contre 108 227 pour la version Ps4.De plus, cette version pourrait devenir le jeu Dragon Ball le plus vendu sur console de salon de tous les temps au Japon, en dépassant bientôt le premier Dragon Ball Xenoverse sur Ps3, écoulé à 118 453 exemplaires sur ce marché...Source : https://nintendosoup.com/dragon-ball-xenoverse-2-switch-overtakes-ps4-sales-japan/