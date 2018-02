Un joueur canadien du nom de Gregory Chow a eu la drôle d'idée de jouer à Dragon Ball FighterZ en utilisant un clavier (de piano) Rock Band plutôt qu'une manette ou un stick arcade. Et plutôt que de se contenter de faire ça chez lui, et de s'entraîner de cette manière pendant des mois/années, il a décidé d'utiliser son clavier pour participer à un tournoi récemment organisé à Toronto.



Et comme le rapporte le site Event Hubs, il se débrouille plutôt bien. En effet, Gregory Chow a réussi à gagner cinq combats de cette manière et à finir 8e d'un tournoi regroupant 27 participants. Dragon Ball FighterZ venant tout juste de sortir, il y a des chances pour que ce joueur excentrique devienne un monstre au clavier s'il décide de continuer de jouer de cette manière. Vous pouvez retrouver une vidéo d'un des combats au clavier Rock Band de Gregory Chow ci-dessus.