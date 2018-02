Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :En haut est illustrée la version E3 2017 du Héros du jeu et en bas la version D23 Japan Expo 2018 :De quoi voir les changements. En poussant plus loin :Pour rappel, le jeu sortira cette année sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/kingdom-hearts-iii-theme-“oath”-and-riku-and-mickey’s-outfits.22381/page-3#post-4383801