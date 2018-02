NIS America va sortir deux collectors sur Switch.Labyrinth of Refrain : Coven of Dusk prévu pour cette automne sur Switch.TrailerLe collectorA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un deck de cartes de tarot-Un set de4 pin's "lapel"-Un artbook avec un marque-page-L'OST sur 2 CDLe prix est de 79.99$, pas encore disponible en préco chez nous.TrailerA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-L'OST sur 2 CD-Un artbook-Un set de badge "Daring Damsels"-Un stand "parade" acryliquePareil, 79.99$ sur Switch

Like

Who likes this ?

posted the 02/10/2018 at 12:58 PM by leblogdeshacka