Plus aucune excuse pour sortir sans votre Nintendo Switch et vos jeux ! Max Limited va bientôt commercialiser au Japon pour l'instant des mini-boitiers à l'image des boitiers de jeux Nintendo Switch, qui peuvent servir de porte-clés.Pour l'instant 5 boitiers sont prévus: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 et ARMS. Chaque boitier fait du 1/3 et ne peut évidemment loger qu'une seule cartouche. Le prix s'élève à 648¥ soit environ 5€. Disponible en avril prochain pour ceux à qui cela intéresse (importation).Ce sont évidemment les boitiers dans leur version japonaise. Je doute hélas que ça voit le jour des versions occidentales des jaquettes, mais ça serait cool.