J'ai fait 1H30 de jeu hier et bon sang quel jeu, une heure de jeu sur Shadow of the colossus vaut mieux que 50H d'autres jeux, en plus c'est méga beau mais sa tue sa maman bordel!Pour les musiques c'est toujours un délice pour les oreilles, tout simplement une des meilleures bande-son du JV.Et mon dieu, les animations PS2 du jeu, elles sont justes toujours aussi époustouflantes...Vous allez me dire what?! des animations PS2 sur un jeu de 2018 c'est bien?Chez Shadow of the colossus oui et trois fois oui, les animations sont tellement en avance sur son temps que ce jeu atomise des animations de jeux actuels.Par exemple les animations d'Agro (le cheval) sont toujours les plus belles animations d'un cheval dans un JV bien loin devant Red Dead Redemption, ou Witcher 3.Pour les animations des colosses c'est juste complètement dingue et ce sont bien les mêmes animations que la version PS2 (j'en suis sur a 1000% je connais le jeu par coeur).Sinon voici une bande annonce à moi de ma première heure de jeu sur ce chef-d’œuvre qui traverse toujours aussi bien les âges.La vidéo en HD est un bref résumé de la première heure de jeu sans spoil (la vidéo ne montre aucun point faible des 3 premiers colosses), en espérant que ça vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir ce monument du JV.Bon visionnage. La musique est de Era - Ivanoe remix.