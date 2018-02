Selon l’agence Reuters, Google travaillerait actuellement sur la conception d’une console de jeux.Le géant du web souhaiterait ainsi venir concurrencer Sony et Microsoft avec une machine puissante et un nouveau service de streaming de jeux.D’après Reuters, le service de streaming de Google serait baptisé “Yeti” et ferait partie intégrante de la stratégie du géant du web pour se lancer sur ce marché.Google souhaiterait en effet tirer partie de son expertise dans le domaine du cloud pour percer sur le marché du gaming.Similaire à PlayStation Now, Yeti permettrait aux joueurs de streamer des jeux sur leur console ou sur leurs appareils, en utilisant également leur Chromecast, sans devoir les installer sur leur machine.Selon Reuters, Google aurait entamé des négociations avec plusieurs studios de développement pour décrocher des exclusivités pour sa console.On ignore pour le moment quelle plate-forme celle-ci supportera.Google pourrait en effet être tenté d’utiliser son système d’exploitation Android.Toutefois, la convergence de son OS mobile avec Chrome OS devrait le pousser dans une autre direction.Le fait que le géant du web soit entré en contact avec plusieurs studios de développement montre en tout cas une réelle volonté d’investir sur ce marché, devenu très prolifique ces dernières années…Et ben