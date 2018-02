Nouveau jeu indépendant aujourd’hui sur le blog. Alors qu’une éventuelle résurrection de la série Advance Wars se fait attendre, le studio AREA35 (aidé par Unties, branche musicale de Sony) décide de sortir sa propre version du jeu de stratégie au tour par tour sur Nintendo Switch : Tiny Metal. Est-ce que l’esprit Advance Wars est au rendez-vous ? Sur le papier oui. Mais la réalité est toute autre.Le test complet est visible sur mon blog perso :L’histoire est banale mais ce n’est pas le plus important dans le jeu. Elle n’est qu’un prétexte pour découvrir les unités, les éléments de gameplay. Surtout qu’elle est très mal racontée. À aucun moment je me suis attaché aux personnages. Les dialogues, en français, sont longs et plutôt mal traduits par moments. Pour vous donner un exemple, j’ai même pu détecter des phrases où il manque des mots.Comme vous l’avez compris, Tiny Metal est un jeu de stratégie à la Advance Wars. Sauf que voilà, à vouloir faire comme son « maître », Tiny Metal perd un avantage certain, celui de faire évoluer le genre et sur ce point, il se vautre complètement. Les éléments de bases sont là, lors d’une bataille, vos unités à pieds peuvent prendre le contrôle des villes, aéroports, ports ou encore des usines. Ces trois derniers points permettent de créer des unités pour remporter la victoire. Les villes, elle, permettent de collecter plus de ressources pour la création d’unité. Parmi les unités disponibles vous avez :- Les Soldats, unité de base- Les Lanciers, unité à pieds anti-char- Les Éclaireurs, unité véhiculée se déplaçant rapidement- Les Tanks, unité lourde- Les Tanks Lourds, unité encore plus destructrice que les tanks- Les Hélicoptères- Les Avions de chasse- Etc…Sur les différentes map, l’exploitation des hauteurs est un véritable atout. Cependant, il est compliqué d’y placer une unité là-haut pour découvrir la map de ce brouillard de guerre. Les unités sont lourdes à manipuler et les parties peuvent être assez longues. De manière générale, il faut l’avouer, le gameplay est lent. Malgré sa prise en main rapide, le jeu dispose d'un grand nombre de défauts qui rendent la progression pénible… C’est dommagJ’attaque le plus gros point noir du jeu : son optimisation. Comme d’habitude je ne parlerai que de la version Switch. Le jeu a été développé avec le moteur Unreal Engine. Et bon sang qu’il a mal été optimisé pour notre petite Switch. Tiny Metal souffre de gros ralentissements. Les unités ne se déplacent pas sur la carte, elle se téléporte. Les animations de combats sont saccadées. La 3D ne sert pas du tout le jeu qui pouvait prendre la relève. Bref c’est un calvaire. Et à l’heure où j’écris ces mots, une grosse mise à jour est arrivée qui n’a, je trouve, rien changé, ou presque. Dans les menus, les phrases traduites en français ne s'affichent pas totalement. Elles sont tout simplement coupées au milieu. Difficile donc de naviguer dans les menus si nous ne savons pas où nous allons.Niveau contenu là aussi c’est pas bien folichon. L’histoire peut être fini en 6-8 heures environ. Cela dépend comme d’habitude de votre niveau. Cependant, j’attendais dans Tiny Metal d’avoir la possibilité de créer des cartes et surtout de jouer en mode multijoueurs. Sauf que… bah vous pouvez passer votre chemin. Ces fonctionnalités n’existent pas dans le jeu. Du moins pas pour le moment. Les développeurs ont annoncé que le mode multijoueurs arriverait plus tard. Mais du coup une fois le jeu fini, on le range au placard en attendant les mises à jours.