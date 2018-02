Voici des Infomations autour du jeu Kingdom Hearts III :Le D23 japonais a débuté. Pas de live mais les images et les vidéos sont tolérées.Le monde du film Monstres & Cie a été officialisé. Le jeu n'est pas repoussé et sort bien cette année.La date sera dévoilée à l'E3 2018.Un nouveau trailer sera bientôt diffusé.Utada Hikaru paticipera à la musique du jeu, avec le thème Oath :Intitulé "Don’t Think Twice" dans la version occidentale :Et le nouveau trailer :Plus qu'à attendre patiemment début juin...Source : https://www.resetera.com/threads/what-kingdom-hearts-3-news-are-you-expecting-from-d23-japan-2018.20776/