Soul Reverse est un titre signé AM2 et un jeu d'action multijoueur à 10 contre 10 de la même façon que Border Break. Il offre plusieurs classes, âmes et stages. Il tourne sur un tout nouveau board de SEGA, l'écran de la borne est tactile et fait 32 pouces.

posted the 02/10/2018 at 05:10 AM by gunstarred