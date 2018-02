Labyrinth of Refrain est annoncé en Français à la conférence Presse NIS America, il sera sur PS4 et Switch. Important de noter que à l'origine c'est un jeu Vita, mais ils sont incapable de nous le sortir sur ce support en Europe et USA... Pour le reste des annonces, rien de nouveau, ce qui fait que cette conférence n'a guerre d'utilité en effet tout les autres jeux présentés sont déjà en préco sur le Site de NISA.... Rien a voir avec l'an dernier avec les annonces chocs comme Danganronpa V3, ou Ys VIII..... Un petit trailer en Français : https://www.youtube.com/watch?v=0Qo5lJBjtwo

posted the 02/10/2018 at 03:48 AM by yais9999