Oh purée j'ai pris une bonne douille collector à 100€ pour une figurine à même pas 10€ tellement le visage est translucide par contre le corps est bien fais. Le reste une pauvre image dans un carton style ce qu'on fessait à nos maman à l'école maternelle. Le jeu j'en parle même pas tellement il est daubé...il est moche et en plus il fait ventiler ma ps4 tellement même la console comprend pas pourquoi je lui refile ça. Yuki Shiro resume bien cette daube [url]https://www.gamekult.com/jeux/the-seven-deadly-sins-the-britannian-traveler-3050876167/test.html[/URL]

posted the 02/10/2018 at 01:03 AM by deeper