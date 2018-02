Films & Séries

Pour ce crossover je détaillerais quelques trucs à la fin de cet article de blog

1er crossover :

2eme crossover :

3eme crossover (Celui avec Dragon Ball Z) :

Bon je poste ce truc ici, ça pourra peut être intéresser quelques personnes qui tomberont sur ce listing en faisant des recherches...Bref, je vais me remater tout Dragon Ball, je précise que dans la liste j'ai pas remit le manga d'origine (si vous voulez le relire pas besoin de vous expliquer à quel moment faut lire, vu que c'est le support d'origine), mais il y a quelques mangas rajoutés dans liste, car ils n'ont pas été adapté en animé.Mais il y a aucun truc amateurs non officiel, ni le manga Episode of Bardock de Naho Oishi (adapté en mini film), ni les différents manga DB Heroes et le manga Discross Jinryoku God Max!! parce que l'a on s’éloigne vraiment trop et je sais même pas si il y a eu des trad même anglaise.Il y a pas non plus le manga ou l'anime Dr Slump (qui se passe dans le même univers) sauf les épisodes crossover avec Dragon Ball de la 2eme série Dr Slump de 1997.Vu que les films ne sont pas canoniques, et que ça sert à rien de se prendre la tête à chercher à quel moment peut on les placer sans incohérence, j'ai mit des chiffres entre parenthèses qui correspondent entre quels épisodes nous étions lors de la diffusion TV au japon de la série, lors de la sortie ciné des films.Par exemple (44/45) ça veut dire que le film est sortie en salle entre les diffusions TV des épisodes 44 et 45. A coté j'ai mit "conseillé après" si il y avait une trop grosse incohérence ou pour pouvoir mater tranquillement le film dans un passage plus "calme" (entre 2 arcs narratifs par exemple).La liste essai à suivre l'ordre de sortie et de diffusion TV, pas un réel ordre chronologie (Baddack et Jaco avant DB, le téléfilm GT après la série GT etc...)OUI IL Y A DRAGON BALL GT DANS LA LISTE !!! ^^Si vous voulez apporter des corrections, signaler des erreurs, oublis etc... n'hésitez pas à me le mettre en commentaires !- Manga Dragon Boy (dispo chez Glenat Akira Toriyama Histoires Courtes volume 2) (1983)Même si ce n'est pas une préquelle à DB, on peut voir ça comme une première ébauche- La Légende de Shenron (44/45 de DB) Conseillé après le 45 de DB- Le Château du démon (66/67 de DB) Conseillé après le 68 de DB- Educational programs : Goku et la sécurité routière & Goku le pompier (Juin 1988 ) Conseillés après le 78 de DB- L’Aventure mystique (118/119 de DB) Conseillé après le 122 de DB- À la poursuite de Garlic (11/12 de DBZ) Conseillé après le 8- Le Robot des glaces (39/40)- Le Combat fratricide (54/55) Conseillé après le 57- TV Special : Baddack contre Freezer (diffusé à la TV entre 63 et 64) Conseillé après le 60- La Menace de Namek (81/82) Conseillé après le 74- La Revanche de Cooler (99/100) Conseillé après le 107- OAV US FUNimation : The World of Dragon Ball Z (1992) résumé US, conseillé après le 122- Cent mille guerriers de métal (130/131) Conseillé après le 139- L'Offensive des cyborgs (147/148 ) Conseillé après le 146- Summer Vacation Special "Kyokugen Batoru!! San Dai Sūpā Saiya-jin Supesharu" (diffusé entre le 148/155 ?) Conseillé après le 146 Pas vraiment indispensable dispo sur Youtube pour les + curieux- Broly le super guerrier (176/177) Conseillé après le 174- TV Special : L'Histoire de Trunks (le chapitre du manga ce situe entre les eps TV 176/177 - mais le téléfilm est diffusé à la TV entre 175/176) Conseillé après le 174- Les Mercenaires de l'espace (192/193) Conseillé après le 193- OAV Le Plan d'anéantissement des Saïyens (199/200) Conseillé après le 193- Terebikko : Réunissez-vous ! Le Monde de Gokû (1992) Conseillé après le 193- Looking Back at it All: The Dragon Ball Z Year-End Show! "Zenbu Misemasu Toshi Wasure Doragon Boru Zetto!" (diffusé à la TV entre 211/212) Pas vraiment indispensable dispo sur Youtube pour les + curieux- Rivaux dangereux - Le Retour de Broly (220/221) Conseillé après le 206- Attaque Super Warrior ! - Bio Broly (232/233) Conseillé après le 225- Fusions (258/259) Conseillé après le 253- L'Attaque du dragon (270/271) Conseillé après le 288- L’Armée du Ruban Rouge (2 mars 1996) Remake du début de Dragon Ball. Même si il est sorti pendant que la série TV de GT avait déjà commencée, c'est conseillé de le regarder tranquillement après DBZ et avant de se taper GT- Série Dragon Ball GT (7 février 1996)- TV Special : Cent ans après (Téléfilm diffusé à la TV entre les eps 41/42 de GT) Conseillé après le 40 de GT- Doctor Slump (2eme série TV 1997), la série contient 74 épisodes. Certains épisodes contiennent des épisodes avec des persos de Dragon Ball, mais il y a surtout les 4 épisodes de 56 à 59 (c'est les seuls de fansubés anglais de toute façon) qui est plus ou moins un remake de la partie avec le ruban rouge qui se passe dans le village Penguin. Je comprend pas pourquoi cette série ne soit jamais sortie en DVD même aux US, et pourquoi aucune team de fansub ne s'y intéresse...- Manga Neko Majin 1999/2005 (dispo chez Glenat)- Manga Cross Epoch (cross over DB & One Piece avec Eiichiro Oda) 2006- Manga Super Kochikame (cross over avec KochiKame avec Osamu Akimoto) 2006 (aucune trad ni française, ni anglaise ?)Je met ici ces 3 trucs vraiment pas indispensables que vous pouvez trouver sur Youtube- Kyutai Panic Adventure! (SPECIAL events Fuji TV headquarters) (2003)- Kyutai Panic Adventure Returns! (SPECIAL events Fuji TV headquarters) (2004)- Dragon Ball Nippon Ijin Taishō - Saikyō no Ijin wa Dare? (SPECIAL SHOW TV) (7 avril 2007)- Dragon Ball Festival Short : Salut ! Son Gokû et ses amis sont de retour !! (21 septembre 2008 )- Mangas Katsuraakira (Trop forte, Sachié !! et Jiya "préquelles" à Jaco avec Masakazu Katsura) 2008-2009 (dispo chez Glenat)- Dragon Ball Festival Short : Episode of Bardock (17 décembre 2011)- Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z Super Collaboration Special!! (April 7, 2013)- Manga Jaco the Galactic Patrolman 2013 (dispo chez Glenat)- Dragon Ball Z: Battle of Gods (30 mars 2013)- Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’ (18 avril 2015)- Dragon Ball Side Story: The Case of Being Reincarnated as Yamcha (par Dragon Garow Lee) 2016 Pas vraiment indispensable mais il existe des trad fr donc pourquoi s'en priver- Série Dragon Ball Super (20 juin 2015)Special History of Japan (diffusé entre l'eps 32 et 33 de DBS) Pas vraiment indispensable ^^Et je reviens sur le crossover "Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z ". Avant ce crossover, il y en avait eu 2 autres sans DBZ. Si vous voulez vous taper tout (vu que ça reste un peu lié, ça ce suit un peu, j'ai juste maté le début de Dream 9 et il y a un petit truc qui fait référence aux autres crossover).Pour vous vous éviter des recherches (chaque crossover est constitué de 2 eps qui se suivent, un Toriko et un de One piece), voici la liste des épisodes à chopper :- Toriko épisode 01 - 3 avril 2011 - Débarquement sur Gourmet Island ! Le Bishokuya Toriko fait son apparition !- One piece épisode 492 - 3 avril 2011 - Le partenariat rêvé ! Luffy et Toriko s'affrontent !- Toriko épisode 51 - Les retrouvailles de Toriko et Luffy ! Chercher un fruit de mer ! - 8 avril 2012- One Piece épisode 542 - Équipe en formation ! Il faut sauver Chopper - 8 avril 2012- Toriko épisode 99 - Foncez, armée la plus puissante ! Toriko, Luffy, Goku ! - 7 avril 2013- One Piece épisode 590 - La plus forte collaboration de l'histoire vs. Le Glouton des Mers ! - 7 avril 2013