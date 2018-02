Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Gameblog donne ses impressions sur le jeu et son mode Royaume ici :De quoi en appendre un peu plus et de voir que tout ceci s'annonce très prometteur. Pour rappel, le jeu sortira le 23 mars prochain, sur PC et Ps4...Source : http://www.gameblog.fr/news/73411-ni-no-kuni-ii-nos-impressions-sur-le-tout-nouveau-mode-royau