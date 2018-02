C'est bien la première fois que le Season Pass d'un jeu me donne plus envie que le jeu de basePour rappel le season Pass contient :- Hour of Darkness vous fera revenir en plein guerre du Vietnam.- Dead Living Zombies sera un mode Horde avec des zombies sous une ambiance séries B.- Lost on Mars vous emmènera sur la planète rouge pour affronter des araignées mutantes (!).Ça a l'air bien fun, vous avez déjà était dans cette situation ?