J'ai enfin reçu mes manettes Hori ONYX et Hori Mini Gamepad pour la Playstation 4 ! Alors l'une d'entre elle imite la manette Xbox One pour moins de 50€, alors que l'autre me semble surfer sur la mode des Joycon et des mini manettesHori Onyx :Hori Mini Gamepad :J'espère que ces vidéos vous auront plu ^^ ! Bon week end à tous, moi de mon côté, je vais être au carnaval (ouiiii les mecs des îles font la fête tous les jours).