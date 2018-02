Je sais que les gens qui trainent sur Gamekyo adorent les comparatifs, voici celui de FFXV vs FFXV pocket edition sur smartphone Franchement je voit pas trop de différence, Square a fait du bon boulot. Peut être un peu moins d'aliasing sur la version console, mais le framerate à l'air plus stable sur la version smartphone

posted the 02/09/2018 at 07:21 PM by famimax