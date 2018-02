Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Alors que la Nintendo Switch se vend très bien, le service en ligne payant n'est pas opéationnel. Il a été retardé mais selon le président de Nintendo, l'attente en vaudra la peine. Cela signifie que Nintendo a de grands projets pour le service en ligne de la Nintendo Switch et qu'il y a des choses pas encore anoncées qui devraient être intéressantes. Pour rappel, le Nintendo Switch Online sera payant en septembre prochain...Source : https://segmentnext.com/2018/02/09/nintendo-switch-online-service/

posted the 02/09/2018 at 03:49 PM by link49