Apres des mois d'attentes de confirmation l'edition physique de Monster Boy sur Switch (mais aussi PS4) sera bel et bien une realité cet été grace a l'aide de Sega, malheureusement la belle jaquette montrée a l’époque ne sera pas celle qu'on aura avec le jeu.A noter que pour l'heure, seul le marché US est concerné, mais les deux consoles étant dezonées ce ne sera pas un probleme pour qui voudra l'importer.ancienne cover

posted the 02/09/2018 at 02:59 PM by guiguif