C'est écrit ça derrière le boitier et c'est tellement vrai.Oui j'ai acheté 3 fois Shadow of the Colossus, oui je suis parti le prendre sous une tempête de neige et oui je n'ai pas honte du tout (le level de ce jeu c'est trop).Le record est pour Resident Evil 4 que j'ai acheté 5 fois sur 5 consoles différentes (NGC, PS2, Wii, PS3, PS4 et lui aussi il est parfait de chez parfait).Shadow of the colossus fait partie de mes 10 meilleurs jeux de tous les temps et j'ai vraiment hâte de refaire ce voyage dans sa version PS4.J'ai réussi à l'avoir à 27 euros à carrefour (prix de base 31 euros + un bon de fidélité de 4 euros).Allez moi je vous laisse je pars à nouveau pour le plus grand jeu d'action aventure jamais fait. Ueda pour la vie...même si tu n'es pas là c'est toujours ton jeu