En effet selon le site Eurogamer c'est bien Bandai namco Singapour qui développe le jeu. En gros ce qu'il y'a à retenir : - Le studio Bandai Namco Singapour est constitué d'ancien de chez lucas arts qui ont travaillé sur Star wars 1313 - L'un des lead designer a mis sur son profil qu'il travail sur un fps d'aventure exclusif à la nintendo switch. ( Ils écrivent unannouced ip je sais pas si je comprend bien mais pour moi ça veut dire une ip pas encore annoncé du coup c'est bizarre qu'Eurogamer affirme que c'est metroid 4 après peut être que je me trompe ). Si vous voulez plus de détail le lien de l'article en anglais est en dessous.

posted the 02/09/2018 at 12:36 PM by genjitakiya