Voici des Informations concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Akihiro Hino précise que le jeu supportera le HDR, et que la version Ps4 Pro tournera en 60fps avec une résolution dynamique 4K.Il ajoute qu'il faudra 40 heures pour en venir à bout, et plus en ajoutant les quêtes annexes et le Mode Kingdom. Enfin, Level 5 ne peut satisaire les fans qui souhaitent une version Remastered du premier Opus sur Ps4, malheureusement.Pour rappel, le jeu sortira le 23 mars prochain...Source : https://wccftech.com/ni-no-kuni-ii-dynamic-4k-60fps-ps4pro/