Square Enix vient de mettre en ligne le jeu pour smartphone Final Fantasy XV : pocket édition.C'est valable pour Android, et j'ignore si le jeu est aussi disponible pour iOS.Explorez le monde du quinzième FINAL FANTASY dans le creux de votre mainFINAL FANTASY XV est désormais jouable sur votre smartphone !Téléchargez le Chapitre 1 et jouez gratuitement !Les chapitres suivants peuvent être achetés."Explorez le monde de FINAL FANTASY XVavec ses personnages stylés et adorables ! "Vous pouvez désormais découvrir l'histoire de FINAL FANTASY XV à travers 10 chapitres palpitantsTouchez pour vous déplacer, touchez pour discuter et touchez pour combattreDes contrôles simples pour tout le monde !【Histoire】Voici l'histoire du roi élu, le sauveur d'étoiles.Après des années de conflit, les nations de Lucis et Niflheim acceptent enfin de signer un armistice.Noctis, prince héritier de Lucis, doit se marier à Dame Lunafreya de Tenebrae en signe de paix.Le prince se met en route la veille de la cérémonie, organisée par son père, le roi Regis.Mais Noctis ne sait pas encore que son périple sera rempli de dangers...【Configuration minimale】・Appareils Android avec une version d'Android 5.0 ou supérieure・Processeur : 1.5 GHz ou plus・RAM : 2 Go ou plus・Mémoire requise : 5 Go ou plus (la version haute résolution nécessite au moins 8 Go)※Certains appareils ne sont pas supportés,même si la version d'Android installée fait partie des versions supportées