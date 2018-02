Quel jeu ce Dragon Quest VIII , une vrai tuerie, jlavais laissez de coteJlai totalement recommencer du debut et jlai pas lacherHistoire classique quoi que y’a des rebondissementChara design toriyama brefCote musique c’est du Dragon quest quoi j’adore ces son sonorite si iconique de la serieJe vois pas de mauvais point l’xp me derange pas mdrrUne fois la fin , il y a encore un chapitre , qui fait de grosse revelation et debloque la vraix fin , les quetes annexes jl’ai pas tous faite celle de la monture etais sympasConclusion un excellent DQ: dans mes jeux prefere que je referais!Avec Dragon Quest VI et le IX clairement dans mes prefere!!Il me reste maitenant un jeu a finir dans ma collection et ca va prendre du temps je vous laisse