La navette de Darth Cinna et de Darth Marionettis s'approche d'un astéroïde en orbite lente, perdu dans le champ gravitationnel de la planète Xi. Cette dernière n’est plus qu’un astre mort sans davantage de bouillonnement dans son noyau que de gaz dans son atmosphère. De ses fastes années où la vie rayonnait, où les civilisations s'implantaient par dizaine, il ne reste qu’un corps froid, inerte, prêt à retourner à la Force.Darth Cinna mène le vaisseau à la surface de l’astéroïde, entre dans un cratère, suit un long boyau jusqu’à une porte massive. Celle-ci se lève sur un immense hangar. Elle laisse passer l’engin qui se pose un peu plus loin sur une plate-forme, à côté d’une quinzaine de vaisseaux : X-Wing, crucible, chasseur stellaire Umbaran, chasseur Tie, intercepteur Delta-7, cargo léger VCX-100, B-Wing, ARC 170.... La porte se referme. Marionetis est le premier à descendre par la soute. Il est accueilli par un petit droïde rouge en forme de cube. Celui-ci roule cahin-caha dans sa direction, baragouinant dans un langage informatique que seul Marionetis comprend.- Merci DCR3, répond-il. Et désolé d’apprendre que tu t’es senti un peu seul.Le droïde continue, s’emporte.- D’accord. Plus qu’un peu cette fois. Après, tu devrais te trouver de nouvelles occupations.Le droïde ne s’arrête plus.- Oui, ça s’entend. On changera ça. Promis. Sinon, des changements ?Les boutons du droïde s’allument comme des lucioles.- Des variations positives ? Je vais regarder ça. Ne t’emballe pas trop. Tu sais ce qui se produit quand ça t’arrive. C'est souvent la déception après.Le droïde fait demi-tour sur lui-même, bougonne à sa manière.- D’accord. J'ai compris. Je t’emmènerai à mon prochain voyage. C’est promis.A son tour, Darth Cinna apparaît dans l’encablure de la soute. Elle descend difficilement du promontoire qui l’amène à la plate-forme. Elle semble épuisée, tombe au sol en mettant la main à la poitrine. Elle a du mal respirer. Marionetis la regarde, s’éloigne pour entrer dans une petite pièce puis revient avec un verre, lequel contient une espèce de mixture bleue. Il se tourne vers DCR3 :- Au fait, j’ai enlevé le transpondeur et les balises de la navette. Démonte-la, récupère les bonnes pièces et envoie le reste s’écraser sur Xi.Marionetis se retourne, s’approche de Cinna qui le regarde étrangement. Ses yeux ont repris une couleur normal, le liserai bleu a envahi l'iris, le jaune et le rouge ont disparu. Elle tend sa main, prend le verre, le jette au loin.- Ordure, murmure-t-elle en tentant de reprendre son souffle, épuisée par l’effort.- Ne parle pas, répond simplement Marionetis en pointant au droïde les salissures. Tu dois récupérer. Je vais te chercher un autre verre. Ne le gâche pas cette fois. Sinon tu l'avaleras de force.- Lian était là, souffle-t-elle alors que les larmes coulent malgré sur ses joues. Tu l’avais prévenu. Il aurait pu mourir dans l’explosion.- Non. Je lui ai laissé le temps de s’éloigner. Tu devrais l’avoir compris par toi-même. Je tue par nécessité uniquement.Elonn essaye de se relever. Elle y parvient dans de gigantesques efforts, attrape difficilement son sabre laser, sort sa lame.- Tu es tellement volontaire, admire Marionetis, alors que d’un geste de la main, il l’oblige à ranger la lame. C’est aussi pour ça que je t’ai choisie.- Quoi que tu veuilles, tu ne réussiras pas. Je finirai par te tuer. Tu paieras pour m’avoir réduite en esclavage. Tu paieras pour nous avoir séparés.Marionetis ne répond rien. Il s'éloigne, ôte son masque en forme de main qu’il dépose sur un petit établi, parmi d’autres de toute forme et de toute taille. Se faisant, il révèle un visage doux, d’une étrange beauté, celle d'une vingtaine d’année à peine froissé par les cernes et encadrée de longs cheveux blancs. Son œil reprend sa couleur naturelle, le rouge disparaît pour laisser place au vert émeraude.- JE TE TUERAI ! hurle Elonn.- Ne cède pas à la colère. Tu es frustrée, je le conçois. Mais tu finiras par comprendre, nous ne sommes plus loin du but. Je ne t’ai pas menti quand j’ai dit que j’admirais ta volonté. Elle te rend capable d’endurer ma manipulation, de ne pas sombrer dans le côté obscur. Je ne veux plus qu'une de mes manipulations s'y abandonnent. Alors ne cède pas. Tu es une Jedi, Elonn. Reste sur ta voix. D'autant que Lian n'a rien. Tu n'as qu'à patienter encore un peu. Tu comprendras.- Tu mens. Encore et encore ! Tu ne cesse de dire que je comprendrai. Tu le répètes depuis 3 ans. 3 ans Marionetis ! 3 ans que tu m’as volés !- Je t’ai dit que tu servais un plan, un objectif précis. Tu avais besoin d'un horizon. Mais tu dois patienter. Ce ne sera plus long maintenant.Brusquement, Marionetis s’arrête. Il a senti la vibration dans sa poche. Il sort l’holocommunicateur de Cinna. Un seigneur noir des Sith apparaît. Il s'agit de Darth Valel, le messager d’Aetius. Il est reconnaissable entre mille avec sa cicatrice en forme de X sur le visage. Valel ordonne d’un ton sec à Cinna de venir faire son rapport demain au conseil des Sith en présence du Seigneur Aetius. A cet instant, Elonn est frappé par l'intensité qui illumine le regard de Marionetis.- Je t'avais dit que tu n'aurais plus beaucoup à attendre, commente-t-il simplement alors que la lueur a disparu. Le message que j’ai écrit de ta part à propos d’Oortha a fait son effet. Aetius veut te voir , il t’invite au Conseil. Cette fois, je ne te laisse pas le choix, Elonn. Tu bois la concoction et tu dors. Nous n’avons pas le temps. Pas aujourd’hui. Il t'a choisi. Tu vas lui être présenté. Tu vas participer au Conseil..- Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-on pas le temps ? Pourquoi ce conseil est-il si important ?- Parce que tu y assassineras Aetius. C'est ta mission depuis le début.Le visage d’Elonn se fige. Elle sent toute la volonté, la méticulosité de Marionetis. Toutes les pièces s’emboîtent parfaitement : ses talents de Jedi pour la création d'éclairs, ses entraînements, les possessions pour la mener toujours plus dans l’utilisation de la force, son amabilité apparente, les conversations sur l'ordre Jedi, les Sith, l'importance du bras qui ne tremble pas quand on abat sa cible, le fait même qu'elle n'ait jamais croisée Aetius, recevant ses ordres et ses appréciations de Valel, la voix du maître. Même ses moments de repos et de tranquillité prisonnière de cet astéroïde, dans son petit confort, tout cela n'avait servi qu'un seul but ! Rien n’avait été laissé au hasard. Tout avait été conçu pour qu’elle ne se doute jamais du sort qui l’attendait, elle qui pensait avoir été formée pour devenir son apprentie, elle qui pensait devoir être convertie à sa cause, à ses plans quels qu'ils soient, elle qu'il l'obligeait à l'accompagner,à l'observer fouiller, examiner, attendre, combattre et massacrer les Siths qui croisaient sa route tout en laissant porter la responsabilité sur d'autres.« Quelle conne. Il m’a eu. Il m’a complètement eu. »- Je n’ai pas eu le choix, répond Marionetis qui lit en elle comme dans un livre. Mais tu le comprendras par toi-même. Tu le ressentiras. Tu accepteras ton sacrifice.- Accepter mon sacrifice, rit-elle nerveusement, le visage plongée dans la désolation, se sachant pertinemment sous le contrôle de Marionetis, incapable de s'en libérer. Mais quel est ce monde tordu dans le lequel tu vis ?- C'est un monde où je déguise l’agneau pour le faire entrer parmi les loups. C'est un monde où je prends des femmes pour en faire des armes et les tourner contre lui. C'est un monde enfin débarrassé de lui. C'est un monde où tu as réussi Elonn. Tu pourras en être fière..- J'aurais réussi quoi ? A servir tes plans pour quoi faire ? Prendre le pouvoir ? Tout s'explique. Je suppose que c’est toi qui as créé ces droïdes, que c’est toi qui as provoqué l’incident d'Oortha !- J'aurais aimé mais non. Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé là-bas. Ces droïdes ont offert à Aetius l’opportunité de tester tes capacités d’analyse, tes talents. Il a deviné qu’il lui fallait envoyer un élément d’exception. Il connaissait tout de toi, il était temps pour lui de passer à l’étape supérieure. Quoiqu'il se serait produit dans la galaxie, tu serais partie en mission. Mais, pour être honnête, je devrais remercier ces droïdes. Je perçois le trouble chez les Siths, chez les Jedi. Il m'offre des opportunités, il dissipe leur attention.- Ils ont raison d'être troublés. Comment ne pas l'être ? Ces droïdes sont le fruit d’un esprit pervers, d’un esprit comme le tien.- J’en doute, ma chère. Ils sont beaucoup plus que cela. Tu le saurais si tu te souvenais précisément de celui qui a dit s'appeler huit. Mais ça te reviendra peut-être. Quoiqu'il en soit, je n’ai pas voulu relever quand il a parlé de son prénom. Ce qui transparaissait dans ses paroles, c’était une personnalité, une sensibilité, une capacité d’abstraction. Le chiffre huit est le symbole du croisement des deux cycles, sans doute aussi de la reconnaissance de sa nature profonde, de son système en partie octal. J'en conclue que Huit n’est pas qu'un droïde mais un être à part entière. Un individu complexe, subtil, rempli d’émotions, capable de manier la force avec une grande dextérité. Tout cela a transpiré des nos combat, de nos échanges. Clairement, son existence même signifie que celui qui l'a créé, lui et ses congénères, les a voulus uniques. Il ne peut y avoir de perversion à l’origine d’une telle générosité. Pour le reste, ils sont la preuve que la Force est capable de bouleverser l’ordre de la nature. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais elle les accompagne. Je doute que la Galaxie soit prête pour eux. Encore moins les Jedi. Mais je leur souhaite bonne chance.- Les Jedi sauront quoi faire.- S'ils sont capables de comprendre, d’interpréter. Mais j'en doute. En tout cas, c’est étonnant que tu te soucies de ces robots malgré ce que je t'ai annoncé. Vraiment, Elonn, tu resteras exceptionnelle. S’il y en avait eu davantage de Jedi de ta trempe, les choses auraient pu être différentes. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il faut se préparer. J’ai patienté, étudié, fomenté pendant un temps que tu saurais imaginer. Demain, tu assassineras Aetius. Pour cela, il va falloir un minimum de coopération. Les échanges que nous avons lorsque tu es sous mon contrôle ne servent pas seulement à tromper, ils me permettent de réfléchir. J’en ai besoin car j’ai du mal à me concentrer puisque que tu combats mon contrôle en permanence. C’est le seul moyen que j’ai trouvé. Mais demain, si tu luttes, je risque de vaciller. Pendant que tu siégeras, je serai interrogé sur toi dans une autre salle. Je serai torturé pour avouer tes faiblesses, tes ambitions, tes secrets, au moins autant que pour renforcer mon côté obscur et me punir d'avoir survécu à mon précédent maître. Les conditions n'auront rien d'idéal, tu peux en être sûr. De sorte que si tu ne coopères pas, je devrais écraser ton esprit. Et tu n’émergeras jamais du chaos, Elonn. Ca, je ne le veux pas. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas une fin digne de toi. Alors je te laisserai le choix.- Tu ne le veux pas ? Et moi alors ? Qui accepterait de collaborer à sa propre mort ?- Un véritable Jedi.- Pourquoi ? Quel Jedi ferait ça ?- D’abord, parce qu’il y a pire que la mort. Ensuite parce tu n’es pas prête à encaisser le choc de ta rencontre avec Aetius. Si je ne te contrôle pas totalement, que je ne domine pas tes réactions, tu lui opposeras tes vertus, ta droiture. Et crois-moi, cette réaction fera échouer mon plan. Quoiqu’il se passe, Aetius ne doit pas s'en sortir. Au moment propice, tu créeras ta bombe, la plus puissante que tu aies jamais faîte. Et tu la feras exploser.- Mais je ne veux pas mourir. Si tu tiens à ton plan, que tu me laisses le choix, change-le. Trouve un moyen pour moi d'y échapper.- J'y ai déjà réfléchi. C'est impossible. D'abord, je ne vois rien d'autre que la bombe pour l'atteindre. Ensuite, même si tu y survivais, le palais serait fermé, les navettes interdites de décollage, et nous serions traqué. Non, il y a si peu d'opportunités et aucun moyen de faire autrement, crois-moi... Mais tu comprendras. Je n’ai pas d’inquiétudes. Je te prépare, je te fais mûrir mais avant tout, je te fais confiance. Je sais qui tu es. Tu feras ce qu’il faut le moment venu.- Ca n’a aucun sens. Pourquoi le ferai-je ? Et pourquoi Aetius ? Que t'a-t-il fait ?- Tu l'accepteras parce que tu sentiras sa véritable nature. Mais je peux te raconter une histoire à laquelle tu réfléchiras durant le voyage. Vois-tu, il existe une légende qui court depuis des centaines d’années chez les Siths. Une parmi d’autres. A dire vrai, elle n’est pas la plus populaire. Je crois d’ailleurs que les Sith ne l’aiment pas. Elle n’a ni l’aura extraordinaire de celle de Darth Plagueis, ni la puissance de celle de Darth Bane, ni la grandeur de celle de Darth Sidious. Pourtant, il arrive à certains maîtres de la conter à leurs jeunes apprentis. Ils le font pour y graver la peur. Et chaque fois, ils imposent les images mentales d’un masque qui a imprégné les consciences de tous ceux qui l’ont vu, qui ont réussi à témoigner et à la transmettre.A cet instant, Marionetis imprègne dans la conscience de Cinna l’image d’un visage fait d’un métal tordu dans lequel on devine à peine une forme humaine.- Je ne ne crois pas aux légendes, défie Elonn. Je n'ai pas peur des Siths.- Tu devrais. Il y a une part de vérité dans chacune d’entre elles. Celle dont je parle relate la vie d’un Sith si torturé, si fou, si investi par le côté obscur qu’il n’existait que pour la prédation de ses congénères, se délectant du cadavre de ses victimes quand celles-ci avaient la chance de mourir. Les autres finissaient enfermées dans son repaire, incapables de proposer la moindre résistance, l’esprit écrasé par sa malveillance.- Un sith qui tue d’autres siths. Ton portrait craché.- Ironiquement, on lui a attribué certains de mes actes. Mais non. Et je ne suis pas un Sith. Celui dont je te parle est à la tête de l'ordre aujourd’hui. Il règne sans partage, se gave de la peur qu'il inspire, se nourrit jusqu’à ce que quelqu’un l’arrête. Et ce quelqu'un, c'est toi.- S'il est aussi épouvantable, si tu ne cherches qu'à l'arrêter alors préviens les Jedi. Nous t'aiderons, je te le promets.- Pourquoi le changerai-je? Je l’ai aidé à prendre la tête de l’ordre. Je lui ai coupé le bétail sous le pied, je l’ai incité à sortir du bois. J’ai contribué à ce qu’il est aujourd’hui. Et d’une certaine manière, j’ai contribué à bien d'autres choses.- Si tu penses me convaincre en tentant de m’effrayer ou avec de l'ambivalence, c'est peine perdue. D'ailleurs, tu ne me convaincras jamais. Je n’ai pas peur du côté obscur. Je n'ai pas peur de lui ni de toi. Je ne veux simplement pas mourir. Je veux vivre.- Oh, tu auras peur. Et crois-moi, si je pouvais prendre ta place, je le ferai. Mais il faut voir loin. C’est ce qui nous distingue lui et moi des autres utilisateurs de la Force. Nous durons parce que nous anticipons alors que ton ordre ne fait jamais que réagir, englué dans la passivité. C'est la tragédie des Jedi. Se noyer dans le préchi précha, incapable de voir les enjeux. Mais demain Elonn, tu vas entrer dans un autre monde : un monde que tu n’imagines pas, un monde où un homme n’a pas choisi le côté obscur mais où il l’est devenu. Tu le comprendras en une fraction de seconde. Et tu feras ton choix. Je t’ai fait rencontrer Lian plusieurs fois durant mon contrôle pour l'approfondir. Chaque fois tu bouillais de lui crier de venir à ton secours, de se méfier de moi, de ne pas t’abandonner, de croire en toi. Chaque fois, il me fallait des ressources extraordinaires pour te dominer. Mais devant Aetius, ce sera plus dur. Parce que je serai loin, affaibli. Et parce que tu auras envie de lui opposer ta vaillance. Mais tu me feras confiance, tu me laisseras faire. Sans quoi, tu le défieras en duel. Et tu perdras. Prie alors la Force qu'il ne te garde pas en vie. Parce que c'est ce qu'il fera.- Je ne te céderai jamais.- Si. Tu le feras. Parce que tu es juste, Elonn. mais aussi parce que tu es coincée. Soit tu résistes à mon contrôle et tu te fais démasquer. Soit tu acceptes le destin que j’ai forgé pour toi et tu délivres la galaxie. Dans le premier cas, tu seras torturé pendant des années et tu tomberas dans le côté obscur. Dans le second, tu seras honorée comme une héroïne. Et je veillerai à ce que Lian sache ton courage. Je ferai connaître ton rôle et ta mémoire restera gravée dans l’Histoire des Jedi.- Et si tu te trompais ? Si tu comprenais mal le côté obscur ? Tu dis ne pas être un Sith, peut-être fais-tu erreur ? J’ai déjà entendu parler d'Aetius. Cela fait 20 ans qu’il est à la tête de l’ordre. Durant cette période, il n’a jamais fait preuve de cruauté, de sauvagerie, juste d’ambition, d’autorité, d’assurance. Il est un Sith respecté de la Confédération. Maître Doo’k l’a rencontré a plusieurs reprises. Elle le croit de ceux pour qui le côté obscur possède sa forme de noblesse, d’honneur. « De tous les maîtres possibles, c’est le moins pire » a-t-elle dit en intervenant dans ma classe.- J'en rirai si ce n'était pas dramatique. Vraiment, il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Si maître Fallas savait ce qu’est devenu son apprentie… Si seulement, il avait pris la tête du Haut Conseil. Les Jedi en ont voulu autrement. Leur aveuglement ne cessera jamais de me surprendre. Ils ne voient pas Aetius comme ils n'ont pas vu Palpatine. Mais il faut reconnaître aux Siths leur maîtrise dans l’art de la dissimulation. Pour autant, ce n’était pas impossible à comprendre. Vois-tu, je ne tiens pas ma sensibilité de ma vénération de la Force, ni de ma croyance en elle. Je la tiens parce que je l’écoute, que chaque variation est un murmure et chaque murmure une vérité. Même quand quelqu'un se dissimule, elle parle. C’est ironique parce qu’à l’époque où je n’avais pas encore ces dons, je savais à quoi m’en tenir avec beaucoup de gens. Je l'écoutais sans savoir. Quoiqu’il en soit, le visage séduisant que montre Aetius pour représenter les Siths et jouer les ambassadeurs n’est pas celui qu’il te dévoilera. Tu sentiras la peur. Tu voudras l'affronter, tu voudras l'abattre. Exactement comme tu perçois que je te dis la vérité.- Tu me dis ce que je veux entendre. Et tu caches des choses essentielles. Tu es un manipulateur. Tu vis dans l'ombre, tu frappes dans le dos.- Bien sûr que je cache mille choses : mon identité, ma connaissance des Jedi, des Sith, ma maîtrise de la Force. Et pourtant, tout cela, tu le conçois, tu le déduis. Il n’y a rien que je ne t’apprenne si ce n’est ton rôle et la raison pour laquelle tu le tiens. J’aimerais t’en dire plus mais je dois prendre en compte le fait que tu puisses être capturée. Alors malgré l’affection, malgré l’admiration que j’ai pour toi, tu n'en sauras jamais plus. Comprend simplement que mes décisions sont rationnelles. Il n’existe aucun seigneur noir des Siths plus cruel ni plus impitoyable que le Dévoreur. Il n’obéit à aucune règle, à aucun code. Il est le Seigneur Absolu,- Pourtant, si tu y réfléchissais, je suis sûr que nous pourrions trouver un autre moyen. Je t'en prie. Pense à...Elonn aurait aimé argumenter, le persuader de ne pas se servir d’elle, de lui laisser la vie sauve. Pourtant, ses yeux se ferment, elle s’écroule. Elle n’en peut plus. L’épuisement a finalement triomphé de sa résistance. Dans l’inquiétude, la peur, le désir puissant de retrouver Lian, la volonté de se battre, la soif de vivre elle est allée au bout d'elle-même.---- Chapitre 4 à venir ----