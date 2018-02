Voici une Information concernant le Studio Quantic Dream :Il y a peu, le Studio se défendait en publiant le communiqué ci-dessus. Aujourd'hui, de nouveaux problèmes sont apparues alors que le Conseil de Paris a publié un document percutant intitulé «Sur la culture d'entreprise toxique de Quantic Dream». Lors de la session des 5, 6 et 7 février, sur proposition de la conseillère Danielle Simmonet, le Conseil de Paris a réprimandé non seulement les photomontages épouvantables qui circulaient au sein de l'entreprise mais aussi leurs procédures de licenciement extrêmement discutables. Le Conseil de Paris souhaite maintenant être informé du montant du financement public reçu par Quantic Dream. L'idée est également d'introduire une clause de remboursement afin que les entreprises qui ne respectent pas certaines conditions de travail puissent être obligées de rembourser le financement qu'elles ont reçu. L’affaire n’est pas prête de se terminer…Source : https://wccftech.com/troubles-coming-quantic-dream-paris/

posted the 02/08/2018 at 05:48 PM by link49