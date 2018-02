Salut à tous !



Aujourd'hui je viens de découvrir le nouveau travail de l'artiste Rens, qui a travaillé notamment sur Battlefield 3 et 4, et dont le but avoué est de créer le rendu 3D temps réel le plus réaliste qui soit possible de faire en l'état actuel de nos technologies. Son travail ouvre une fenêtre sur le futur ( lointain ) de nos jeux vidéo.



La configuration qu'il a utilisé pour réaliser cette vidéo est la suivante :

- SLI de GTX 1080 TI

- Intel Core I7 5960X

- 64 Go de DDR4 2400 Mhz

Ce qui signifie donc qu'un tel rendu aurait besoin de 21,2 TFlops de puissance ( 2X 10,6 TFlops ) ainsi que de 22 Go de GDDR5X pour pouvoir être réalisable, le tout en 4K. Une configuration qui semble donc encore plus élevée que celles que l'on pourrait retrouvé sur nos futures consoles next-gen.



Je vous laisse avec sa dernière vidéo :







Au passage, je vous remets ici les deux autres vidéos qu'il a déjà publié sur sa chaine, car elles valent aussi le coup d'oeil :