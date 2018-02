Petit rappel peut-être pas nécessaire pour tous les membres fans de(en particulier un qui se reconnaîtra facilement) mais voilà, juste au cas où : ce samedi marque le début de l'édition 2018 de l'événementdeUnest bien prévu, il aura lieu samedi de 16h00 à 17h20, soit de 08h00 à 09h20 en France selon le sitea annoncé l'année dernière queaura « une forte présence » lors de cet événement, normal, le jeu étant censé sortir cette année (mais bon, on parle bien d'un jeu...). Lors de l'édition américaine de lade l'année dernière, on a pu découvrir un monde très attendu par les fans, celui focalisé sur l'univers deQu'aura-t-on de nouveau ce samedi ? Le dévoilement d'un nouveau monde (peut-être celui des dernières fuites) ? Plusieurs cinématiques sur l'histoire ? De grosses séquences de gameplay ? Et, surtout,etauront-ils la gentillesse de diffuser tout cela dans le monde entier juste après l'événement ? Après tout, certaines images et vidéos den'ont été vues que par une poignée de chanceux présents lors des événements.Réponse ce samedi ! En attendant... on regarde à nouveau le trailer du monde de? Bah oui, pourquoi pas :