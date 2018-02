[pos=centre]Voici une Déclaration concernant les consoles qui devraient succéder à la Xbox one et la Ps4 :Dans une interview paru dans Xbox Magazine, le réalisateur du jeu Final Fantasy XV, Hajime Tabata a parlé de la façon dont il voit l'avenir des consoles. Selon lui, les consoles de jeu vont évoluer et suivre les étapes de l'industrie du film et de la musique qui ont embrassées les services de streaming.Il ajoute que la prochaine génération de consoles sera basée sur le Cloud, ce qui signifie que les joueurs n'auront même pas besoin de des jeux physiques et tout ce dont ils auront besoin est une connexion Internet rapide pour jouer à des jeux, grâce aux services basés sur l'abonnement comme le Xbox Game Pass et le PS Now. En parlant de la Ps5, un employé de Sony a laissé entendre que la Ps5 présentera un GPU discret au lieu d'un APU et Polyphony Digital a affirmé que le Gran Turismo Sport tournerait en 8K sur Ps5. reste à voir si tout cela se concrétisera...Source : https://segmentnext.com/2018/02/08/hajime-tabata-playstation-5-cloud-based/