Les services de Cloud Gaming ne sont pas encore légion, mais ces derniers se développent rapidement et propose une alternative intéressante à nos PC, à conditions toutefois d'avoir une connexion internet surpuissante. Des acteurs majeurs sont déjà présents sur ce marché, comme NVIDIA avec son GeForce Now, ou encore Blade avec son Shadow.Prochainement, un géant pourrait se lancer dans cet aventure, à savoiravec son projetaurait donc l'intention de se lancer dans ce service, avec son projet, mais pas uniquement, car une console serait aussi au programme. Mario Queiroz et Majd Bakar seraient à la tête de la division hardware et s'occuperaient de la console aidé par Phil Harrison un ancien ayant fait ses armes chez Playstation et Xbox.