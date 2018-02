Voici une Information autour de la Nintendo Switch :La chaîne YouTube de GameXplain a confirmé que le jeu tournera à 30fps en général. En effet, dans le menu Pause et sur l'écran titre, le jeu tournera à 60fps, et durant les cinématiques et les phases de gameplay, le jeu tournera à 30fps. Pour rappel, le jeu sortira le 16 mars 2018...Source : https://nintendosoup.com/kirby-star-allies-locked-30fps-gamexplain-confirms/