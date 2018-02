Aide au financement

Le jeu serait développé par Nvizzio Creations responsable de RollerCoaster Tycoon World sur PC.il est prévu pour 2018.L'équipe en charge du jeu a donc donné une liste de fonctionnalités attendues dans la version Switch de RollerCoaster Tycoon :- 3 modes de jeu : campagne (mode principal du jeu qui consiste à rechercher et installer de nouvelles attractions, agrandir le parc pour devenir un géant du parc d'attractions), mode scénario (16 objectifs à accomplir avec des contraintes variées, chaque objectif existe en 3 niveaux de difficulté), bac à sable (concevez le parc de vos rêves dans 4 environnements différents)- 7 types de grand huit disponibles- 50 couleurs pour personnaliser ses attractions- Un nombre varié d'animations- 4 environnements : montagnes, oasis, canyon, tropiques.- 120 designs d'attractions, boutiques et restaurants- Jouabilité aux Joy-Con ou en tactile- Passage facile du mode nomade au mode docké, et inversement !- le jeu tourne en 1080P à 30 FPS en mode docké, en 720P à 30 FPS en mode portable.Rappelons qu'Atari espère un financement de 1,07 millions de dollars pour pouvoir sortir le jeu dans les meilleurs conditions,, indique la FAQ de la page de financement participatif.