Le premier contenu de la Saison 1 de l’Année 3, l’Opération Chimera, sera déployé sur les serveurs de tests PC le 19 février et sera disponible sur toutes les plateformes le 6 mars. De la même façon, le nouveau mode co-op Outbreak sera déployé sur les serveurs de tests PC le 20 février et sera disponible sur toutes les plateformes du 6 mars au 3 avril inclus.



L’Opération Chimera marquera le lancement de la troisième année de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Deux nouveaux Agents, spécialistes des attaques biologiques –et jouables en PvP multijoueur-, devront faire face à une menace majeure dans le premier événement co-op du jeu : Outbreak.



Le jeu Rainbow Six : Siege sera "gratuit" du 15 au 19 Février sur One (je ne sais pas si il sera aussi disponible sur PS4).La saison 3 sera disponible le 6 Mars