Bonsoir tout le monde.



J'ai mis en vente sur ebay un lot de jeu Wii et Wii U en très bon état qui comprend :



6 jeux Wii U :



- New super mario bros U

- Mario kart 8

- Splatoon

- Ninja gaiden 3

- Bayonetta 2

- The wonderful 101



3 jeux Wii :



- Super smash bros brawl

- Fragile dreams

- Muramasa



Il y a actuellement 8 enchères (24€) mais une personne m'a proposé 90 € en achat immédiat. J'étais un peu étonné mais j'ai vu par la suite que Muramasa était assez coté.



Pensez vous que le mieux c'est de laisser les enchères continuer ou d'accepter les 90 € ?