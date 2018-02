Today we have received word that Gal*Gun 2 has been refused classification in Germany.



We’ll always try to get games through classification regardless of the possibility of it being denied, as we feel that everyone should have the right and the access to play the games they want to play. It is our opinion that disliking the content in a piece of entertainment or art, and voicing that dislike, is totally fine and even encouraged, but denying that work the right to exist in a market based on personal opinions and prejudices, is something we strongly disagree with.



Unfortunately our appeal against this decision has been unsuccessful. Given that Gal*Gun: Double Peace did receive classification in Germany, we’re doubly disappointed that we cannot bring the highly-anticipated title to our fans in Germany. However, we will have to accept and respect the decision of the USK.

Développé par Inti Creates (connu aujourd'hui pour des jeux comme Mighty Gunvolt), Gal*Gun est sans entrer dans les détails ce genre de série de jeux vidéo typiquement japonais, à base de culotte et autre cliché sexy. Les jeux n'ayant rarement été localisé en dehors du Japon.Cependant, alors que Gal*Gun 2 s'apprête à sortir cette année sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, tout le monde n'est pas ravi de voir le jeu car l'USK, l'agence d'évaluation des médias en Allemagne, a refusé de donner une évaluation au 4e opus de la série et donc jeu ne sortira probablement jamais là-bas.Ce n'est pas le premier cas de refus et surtout ce n'est pas à cause du contenu suggestif spécifiquement sachez-le, ainsi par exemple Madworld le jeu violent de Platinum Games sur Wii est l'un des quelques jeux bannis d'Allemagne.Voici le communiqué de PQube, l'éditeur en occident du jeu :D'ailleurs la source dont je prends cette information souligne le fait étrange que le second opus, Gal*Gun: Double Peace, lui a bien réussi à avoir une évaluation USK, et ce n'est pas comme si Gal*Gun 2 était drastiquement différent en terme de divertissement...