Voici une Information autour du jeu Ys VIII : Lacrimosa of Dana :Amazon.com vient d'ouvrir les réservations pour cette version, annoncée lors du dernier Nintendo Direct Mini. Selon eux, il faudra débourser 59.99 dollars pour se le procurer, soit sûrement 59.99 euros chez nous. Pour rappel, cette version est prévue pour cet été, sans plus de précision...Source : https://nintendosoup.com/ys-viii-lacrimosa-dana-pre-order-amazon/

posted the 02/07/2018 at 05:43 PM by link49