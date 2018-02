Le second DLC de Fire Emblem Warriors a été détaillé dans le dernier numéro du magazine Famitsu. Il y a également une mise à jour gratuite de prévu. Le DLC sera disponible le 15 février prochain.Ce second DLC du pack d'extension est centré sur le jeu Fire Emblem: Shadow Dragon, ajoutant les personnages de Navarre (bretteur), Linde (tome) et Miverva (cavalière wyvern).Je vous passe les détails techniques (rééquilibrages, améliorations... Voir source). En gros :- Le DLC comprend aussi de nouveaux costume pour Marth et Shiida (costume de mariés) ainsi que pour Tiki (robe) et Lyn (classe Swordmaster de Fire Emblem Awakening).- Les armures des personnages de Shadow Dragon ainsi que Lyn, Celica, Anna sont désormais cassables comme pour les personnages du précédent DLC / mise à jour (pour les personnages de base).- Shiida voit également l'arrivée de son arme unique, l'épieu ailé.- Le mode histoire se voit rajouter 3 cartes pour les personnages de Shadow Dragon.