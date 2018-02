Space Dave!, suite spirituelle de Woah Dave! est disponible sur l’eShop Nintendo Switch américain. Ce jeu de shoot est développé par le studio Choice Provisions, aussi connu pour la série de jeux Runner, et nous plonge en pleine invasion d’aliens qu’il faudra donc dégommer afin de protéger la planète. Préparez-vous donc à tirer en usant de la gâchette à gogo afin de venir à bout des diverses vagues d’ennemis qui tentent de vous nuire.Je vais vous proposer ici un condensé de mon test que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur mon blog :Alors Space Dave! c'est quoi exactement ? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu de tir aux allures de Space Invaders. Le principe est similaire, notre personnage occupe la partie basse de l'écran et doit tirer sur les vagues d'ennemis qui débarquent de par le haut ou depuis les côtés. Il faut bien évidement éviter ces ennemis ainsi que les projectiles envoyés. Sachez que vous perdez donc une vie si l'un d'eux vous touche ou si un ennemi vous touche directement. Ces ennemis détruiront aussi une partir du sol sur lequel vous êtes s'il parvient à toucher ce même sol avant d'avoir eux même été éliminés. Il faut donc faire preuve par moments de rapidité dans ses mouvements mais aussi en matière de tirs. Et il vous sera plus utile de presser à tout-va le bouton de tir car la cadence est plus rapide que si vous laissez le bouton enfoncé.Space Dave! est composé de plusieurs niveaux, 8 au total composé de 4 phases chacun, mais où seul le premier est accessible lorsque vous démarrez votre première partie. Une fois un certain nombre de phases terminées, vous affrontez un boss et vous devez de manière très rapide dégommer le monstre qui vient récupérer la pièce DAVE afin de pouvoir enchaîner ensuite avec la phase suivante et ainsi de suite. Il est primordial durant une phase de récolter l'argent que les ennemis tués laissent tomber. C'est ce qui fera augmenter votre cagnotte, tout comme le fait de sauter sur les arbres en fin de phases pour amasser davantage d'argent. Il vous faudra donc faire preuve d'une grande dextérité et d’une bonne entente quand vous jouez à 2 car par moments cela peut s'avérer un peu en désordre. Je veux dire par là qu'on ne s'y retrouve plus, et c'est encore plus difficile de s'y retrouver si l'un des 2 joueurs est parvenu à utiliser un item "Space" qui a pour conséquence de toucher un nombre d'ennemis pour en faire vos alliés. Alors entre ça, les ennemis, les projectiles et autres laves je vous laisse imaginer le désordre à l’écran.Space Dave! n’est disponible qu’en anglais, mais bon les phases de dialogues restent assez simples et puis le but du jeu est de protéger les planètes. On peut relever aussi que Space Dave! propose quelques succès à débloquer en cours de jeu et que les vibrations HD sont compatibles. Par contre, j’ai désactivé cette option car les vibrations sont excessivement fortes et cela provoque un bruit désagréable. Cela devient vraiment trop bruyant et c’est fort dommage. La gestion donc des vibrations n’est pas des plus optimales selon moi. Situation que j’ai encore moins appréciée en mode portable, le confort de jeu n’était alors pas de mise.Davantage d'informations sont à retrouver sur mon blog perso, mais je vous laisse une petite vidéo de gameplay faites en co-op 2 joueurs.