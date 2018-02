Une aventure en coop en local ou en ligne, conçue par les créateurs de Brothers: A Tale of Two Sons. A Way Out est conçu pour être joué à deux du début à la fin. Vous pouvez jouer avec un ami directement dans votre salon, ou inviter n’importe lequel de vos amis en ligne, qu’ils aient ou non acheté le jeu. Quand vous achetez le jeu complet, vous pouvez ensuite y jouer avec n'importe lequel de vos amis en ligne. Envoyez-leur une invitation pour qu'ils déverrouillent l’essai gratuit, et vous pourrez jouer.

Le jeu A Way Out sortira donc en boite au prix de 29.99€ sur One et PS4.Le jeu de Josef Faress era-t-il a la hauteur ? J'espère car il me hype a fondLe jeu sera disponible le 23 Mars