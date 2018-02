Voici une Information autour du jeu Dragon Quest Builders :Les tests pour cette version sont les suivantes :- Nintendo-Town : 9.3/10- Press-start : 9/10- Jeuxvideo.com : 17/20- N-Gamz.com : 16/20- Nintendoenthusiast : 8/10- Lightningamer : 8/10- Godisageek : 8/10- Criticalhit : 8/10- NintendoLife : 8/10- Jeuxvideo-live.com : 15/20- Actugaming.net : 7.5/10- JVFrance.com : 7/10Et le test de Gameblog :Et celui de Gamekult :De bonnes notes donc dans l’ensemble.Pour rappel, la version Nintendo Switch sortira ce vendredi…Source : https://www.gamekult.com/jeux/dragon-quest-builders-3050502585/test.html

Who likes this ?

posted the 02/07/2018 at 03:03 PM by link49