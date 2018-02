On peut le dire, c'est la fin d'une ère...



On sait que tout va plus vite aux USA, mais quand même cette décision nous semble complètement dingue, même si les nouveaux formats de musique prennent de plus en plus d'ampleur. Mais revenons à nos CD musicaux, que l'on ne pourra donc plus trouver dans les magasins Best Buy dès le premier juillet de cette année. La chaine de grande distribution américaine va bannir la révolution musicale des années 80 des ses rayons.