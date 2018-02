Actualité

C'est à un exercice intéressant que s'est livré le site Kotaku, avec l'ambition de comparer la Switch à la Wii U : si les résultats financiers au 31 décembre 2017 ont montré que Nintendo avait réussi à écouler en moins de 9 moins plus de Switch qu'elle ne vendit de Wii U en 5 ans, il nous manquait encore une info essentielle, à savoir le nombre de jeux commercialisés sur Switch.Et Kotaku nous apprend que la Switch a désormais trois fois plus de jeux disponibles aujourd'hui qu'il n'y en a eu sur Wii U en 5 ans. C'est une statistique qui nous fait un peu de peine, mais qui montre s'il le faut à quel point la Wii U était mal en point dès sa sortie.L'autre information de l'étude réalisée par le site, c'est que les notes moyennes de ces jeux sont globalement meilleures que ne le furent celles de la Wii U : pour obtenir cette statistique, Kotaku a étudié les données de 18 000 jeux, de 250 000 tests, sur Metacritic. Sur la base de ces données brutes, le site a calculé le nombre de jeux disponibles après un certain nombre de jours depuis le lancement de la console.Pour l'heure, Kotaku a stoppé son analyse au 31 décembre 2017, le 279e jour de la Switch. Et le graphique du nombre de jeux sortis est assez impressionnant : non seulement la Wii U est rapidement restée sous le niveau de la Wii, mais la Switch pulvérise les deux machines.Après 279 jours de commercialisation, la Switch avait 191 jeux disponibles (vous l'aurez compris, cela inclut les jeux eShop). La Wii U a eu besoin d'atteindre son 857e jour de disponibilité pour réaliser ce score. Bref, il aura fallu à la Wii U 2 ans et 4 mois et seulement 9 mois pour la Switch !Le succès de la Wii avait de son côté rapidement incité des développeurs à travailler sur la console, et on voit avec cet autre graphique le nombre de jeux sortis sur Wii : la Switch, avec seulement 9 mois d'existence, est encore une console naissante dont l'histoire reste à écrire, mais la courbe démarre plutôt bien, et fort :On peut même dire qu'à ce stade, la Switch fait mieux que la PS4 et la Xbox One, même si on se gardera bien de crier victoire compte tenu de l'âge encore jeune de la console :La dernière statistique qui nous intéresse est la qualité des jeux disponibles sur Switch : on serait moyennement satisfait de voir beaucoup de jeux médiocres sur la nouvelle console de Nintendo. Mais cela ne semble pas le cas, Kotaku prouvant avec ses données que le nombre de jeux avec une note moyenne de 4 étoiles est plutôt élevé sur Switch par rapport à la Wii U et la Wii